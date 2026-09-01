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AGENDA · Sarrance

Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi Sarrance

samedi 12 septembre 2026 · Sarrance

Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi Sarrance

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:15:00
Adresse
Rue d'en Bas
Ville
64490 Sarrance
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Sarrance

Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi

Rue d’en Bas Sarrance Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:15:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Kilomètre vertical du trône du roi 4kms, 950D+. Manche du challenge Béarn et Soule. Départ groupé, arrêt du chrono au sommet et redescente hors course et à l’initiative.
– 8h15 Inscriptions / dossards
– 9h Départ course à la montagne
– 9h30 Départ de la marche (encadrée)
– 10h Départ épreuve initiation
– 12h30 Remise des prix
– Repas   .

Rue d’en Bas Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 46 23 21  sbegue@neuf.fr

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English : Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi

L’événement Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi Sarrance a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn