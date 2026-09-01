Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi Sarrance
samedi 12 septembre 2026 · Sarrance
Informations pratiques
Sarrance
Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi
Rue d’en Bas Sarrance Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:15:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Kilomètre vertical du trône du roi 4kms, 950D+. Manche du challenge Béarn et Soule. Départ groupé, arrêt du chrono au sommet et redescente hors course et à l’initiative.
– 8h15 Inscriptions / dossards
– 9h Départ course à la montagne
– 9h30 Départ de la marche (encadrée)
– 10h Départ épreuve initiation
– 12h30 Remise des prix
– Repas .
Rue d’en Bas Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 46 23 21 sbegue@neuf.fr
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English : Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi
L’événement Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi Sarrance a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn