Informations pratiques

Sarrance

Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi

Rue d’en Bas Sarrance Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:15:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Kilomètre vertical du trône du roi 4kms, 950D+. Manche du challenge Béarn et Soule. Départ groupé, arrêt du chrono au sommet et redescente hors course et à l’initiative.

– 8h15 Inscriptions / dossards

– 9h Départ course à la montagne

– 9h30 Départ de la marche (encadrée)

– 10h Départ épreuve initiation

– 12h30 Remise des prix

– Repas .

Rue d’en Bas Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 46 23 21 sbegue@neuf.fr

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English : Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi

L’événement Course à la montagne KM vertical du Trône du Roi Sarrance a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn