Course A la recherche de Sylvie Baron

Course A la recherche de Sylvie

Route de Beaulieu Baron Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’événement en bref

Accueil et inscription salle des sports de Baron, Route de Beaulieu, prés du stade de foot de 7h30 à 10h00 ; où il vous sera offert café et biscuits.

️ Dimanche 3 mai

Parking gratuit sur le stade, merci d’éviter de vous garer sur les trottoirs à l’extérieur

Attention heure maxi de départ VTT pour le 70km 8h30 ; 9h00 pour le 55 ; 9h30 pour le 35 et 10h00 pour le 14km.

Pour la route départ 8h30 maxi pour le 103 km et 9h00 pour le 75 km et 9h30 pour le 46 km.

Tarifs licenciés FFCT/UFOLEP 5 €

– autres et non licenciés 8 €

– gratuit pour les moins de 16 ans

Le port du casque est obligatoire

Remise des récompenses

Vers 12h00 pour le plus jeune participant ; 1 garçon + 1 fille

Vers 13h00 le club le plus nombreux ; et celui qui vient de plus loin

VTT Tous nos parcours sont fléchés avec des flèche jaunes FFCT + rubalise rouge et blanche (+ GPS)

ROUTE Tous nos parcours sont fléchés au sol (+ GPS)

GRAVEL Uniquement au GPS , ! pas de fléchage !

A l’arrivée vous aurez le choix entre un sandwich ou une crêpe ; + une boisson (coca, cidre, sirop, eau )

et il y aura une buvette (payante 2€) bière artisanale locale (Nery) La Courtoise ; (avec modération)

Route de Beaulieu Baron 60300 Oise Hauts-de-France

English :

The event in brief

Welcome and registration at Baron sports hall, Route de Beaulieu, near the soccer stadium from 7.30am to 10.00am, where you will be offered coffee and cookies.

?? Sunday May 3rd

Free parking at the stadium, please avoid parking on the sidewalks outside

? Please note maximum start times for mountain bikes: 8:30am for the 70km; 9:00am for the 55; 9:30am for the 35 and 10:00am for the 14km.

For the road, maximum start time is 8:30 a.m. for the 103 km, 9:00 a.m. for the 75 km and 9:30 a.m. for the 46 km.

? Prices: FFCT/UFOLEP members: 5 ?

? others and non-members: 8 ?

? free for children under 16

Helmets must be worn

? Awards ceremony

Around 12:00 pm for the youngest participant; 1 boy + 1 girl

Around 1:00 p.m. for the most numerous club; and the one coming from the furthest away

MOUNTAIN BIKE: All our routes are signposted with yellow FFCT arrows + red and white tape (+ GPS)

ROAD: All our routes are signposted on the ground (+ GPS)

GRAVEL GPS only, no signposting !

At the finish, you can choose between a sandwich or a crêpe ; + a drink (coke, cider, syrup, water )

and there will be a refreshment bar (at a cost of 2?) with local craft beer (Nery) La Courtoise ; (in moderation)

L’événement Course A la recherche de Sylvie Baron a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Pays de Valois