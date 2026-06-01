Course à pied 10km au Domaine des Trois Forêts Hattigny mercredi 17 juin 2026.

Hattigny

Course à pied 10km au Domaine des Trois Forêts

Center Parcs Domaine des Trois Forêts Hattigny Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 19:30:00

fin : 2026-06-17 23:00:00

Date(s) :

2026-06-17

C’est le retour de la course des 10km au Domaine des Trois Forêts (Center Parcs) à Hattigny ! Chaussez vos baskets et essayez-vous à ce parcours mixte dans un cadre enchanteur.

Chaque coureur pourra être accompagné de deux personnes maximum pour entrer dans le domaine.

L’inscription est à faire par téléphone ou sur le site Performance 67, paiement en ligne obligatoire.

Ne manquez pas, après la course, un concert de l’orchestre Les Koïs .

Buvette et petite restauration sur place.Adultes

10 .

Center Parcs Domaine des Trois Forêts Hattigny 57790 Moselle Grand Est +33 6 60 49 11 15

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English :

The 10K race is back at the Domaine des Trois Forêts (Center Parcs) in Hattigny! Lace up your running shoes and give this mixed-terrain course a try in an enchanting setting.

Each runner may be accompanied by up to two people to enter the resort.

Registration must be done by phone or on the Performance 67 website; online payment is required.

Don’t miss the concert by the band “Les Ko%EFs” after the race.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Course à pied 10km au Domaine des Trois Forêts Hattigny a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG