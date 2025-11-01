Course à pied 10km de Tonnay-Charente Quai de La Libération Tonnay-Charente
Course à pied 10km de Tonnay-Charente Quai de La Libération Tonnay-Charente samedi 1 novembre 2025.
Course à pied 10km de Tonnay-Charente
Quai de La Libération Place de La Marine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-01 12:30:00
Date(s) :
2025-11-01
Course à pied sur route. Départ et arrivée sur les quais:
5 km 1 boucle 10 km 2 boucles
.
Quai de La Libération Place de La Marine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 46 60 00 rctat.tonnaycharente@gmail.com
English : Running: 10km race in Tonnay-Charente
Road running Start & finish on the Quays:
5 km: 1 lap 10 km: 2 laps
German : Laufen: 10 km von Tonnay-Charente
Straßenlauf Start & Ziel an den Quais:
5 km: 1 Runde 10 km: 2 Runden
Italiano :
Gara su strada. Partenza e arrivo sulle banchine:
5 km: 1 anello 10 km: 2 anelli
Espanol :
Carrera por carretera. Salida y llegada en los muelles:
5 km: 1 vuelta 10 km: 2 vueltas
L’événement Course à pied 10km de Tonnay-Charente Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan