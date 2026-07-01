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Course à pied aux Gayeulles, Parking de la piscine des Gayeulles, Rennes

jeudi 16 juillet 2026 · Parking de la piscine des Gayeulles · Rennes

Course à pied aux Gayeulles, Parking de la piscine des Gayeulles, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Parking de la piscine des Gayeulles
Adresse
15 avenue des Gayeulles, Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Course à pied aux Gayeulles 16 – 29 juillet Parking de la piscine des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T08:00:00+02:00 – 2026-07-16T09:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T09:00:00+02:00 – 2026-07-29T10:00:00+02:00

‍♂️ Cet été, foulez les sentiers : rejoignez nos ateliers Running !

Vous cherchez une activité conviviale, tonifiante et en plein air pour rythmer votre été ? Rejoignez nos ateliers de course à pied au cœur du magnifique parc des Gayeulles !

Idéale pour développer votre endurance et libérer les endorphines, la course à pied permet de solliciter l’ensemble du corps, de renforcer votre système cardio-vasculaire et de vous vider la tête en pleine nature.

Infos pratiques
Quand ?
De 8h à 9h : Mardi 21, 28 juillet et jeudi 16 et 23 juillet
De 9h à 10h : Mercredi 22 et 29 juillet

Durée : 1 heure (échauffements et étirements inclus).

Lieu de rendez-vous : Parking de la piscine des Gayeulles.

Pour qui ? Accessible à tous ! Que vous soyez grand débutant (alternance marche/course) + technique, sportif du dimanche ou coureur aguerri, le rythme est adapté pour que chacun y trouve son plaisir.

Parking de la piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles, Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
séances de running et d’initiation au parc des Gayeulles

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