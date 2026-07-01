Course à pied aux Gayeulles, Parking de la piscine des Gayeulles, Rennes

jeudi 16 juillet 2026 · Parking de la piscine des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Course à pied aux Gayeulles 16 – 29 juillet Parking de la piscine des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T08:00:00+02:00 – 2026-07-16T09:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T09:00:00+02:00 – 2026-07-29T10:00:00+02:00

‍♂️ Cet été, foulez les sentiers : rejoignez nos ateliers Running !

Vous cherchez une activité conviviale, tonifiante et en plein air pour rythmer votre été ? Rejoignez nos ateliers de course à pied au cœur du magnifique parc des Gayeulles !

Idéale pour développer votre endurance et libérer les endorphines, la course à pied permet de solliciter l’ensemble du corps, de renforcer votre système cardio-vasculaire et de vous vider la tête en pleine nature.

Infos pratiques

Quand ?

De 8h à 9h : Mardi 21, 28 juillet et jeudi 16 et 23 juillet

De 9h à 10h : Mercredi 22 et 29 juillet

Durée : 1 heure (échauffements et étirements inclus).

Lieu de rendez-vous : Parking de la piscine des Gayeulles.

Pour qui ? Accessible à tous ! Que vous soyez grand débutant (alternance marche/course) + technique, sportif du dimanche ou coureur aguerri, le rythme est adapté pour que chacun y trouve son plaisir.

Parking de la piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles, Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

séances de running et d’initiation au parc des Gayeulles