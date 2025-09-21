Course à pied: Courir à Lée Lée

Course à pied: Courir à Lée

Lée Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Courir a lée est de retour en 2025

Au programme; du trail, de la course, du run and bike et de la marche.

Venez partager entre amis ou en famille ce nouveau CAL 2025! .

Lée 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 87 98 40

