Course à pied: Courir à Lée Lée dimanche 21 septembre 2025.
Lée Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Courir a lée est de retour en 2025
Au programme; du trail, de la course, du run and bike et de la marche.
Venez partager entre amis ou en famille ce nouveau CAL 2025! .
Lée 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 87 98 40
