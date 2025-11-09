[Course à pied] Les 10 km de Dieppe Dieppe

Mairie Dieppe Seine-Maritime

Cette distance courte au parcours 100% urbain permet au plus grand nombre de participer, réunissant ainsi sur une même épreuve coureurs débutants et compétiteurs chevronnés, le tout dans une ambiance populaire et festive dans les rues de Dieppe.

Ce parcours vous permettra de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville.

Le défi personnel rimera alors avec découverte du patrimoine historique et des lieux incontournables de la ville de Dieppe

– Le château de Dieppe depuis la plage

– Le front de mer

– La chambre de commerce 1897

– L’Hôtel d’Anvers 1697

– Le port de plaisance

– Le Castel Royal

– La Place Nationale .

Mairie Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

