Course à pied Octobre Rose Richelieu

Course à pied Octobre Rose Richelieu dimanche 12 octobre 2025.

Course à pied Octobre Rose

RV sous les Halles Richelieu Indre-et-Loire

Tous à vos baskets pour une bonne cause !

En effet, dans le cadre d’Octobre Rose, l’Association des Coureurs Richelais (ASCORI) organise une course à pied, avec trois parcours au choix 4 km, 8 km et 11 km.

Départs et inscriptions sous les halles, à partir de 9h30.

Recette au profit de l’associatio

RV sous les Halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Get your sneakers on for a good cause!

As part of the Pink October campaign, the Association des Coureurs Richelais (ASCORI) is organizing a run, with a choice of three routes: 8.8 km, 11.4 km and 12.6 km.

Start and registration under Les Halles, from 9.30 a.m.

German :

Alle an die Laufschuhe für einen guten Zweck!

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert die Association des Coureurs Richelais (ASCORI) nämlich einen Laufwettbewerb, bei dem Sie zwischen drei Strecken wählen können: 8,8 km, 11,4 km und 12,6 km.

Start und Anmeldung unter den Markthallen ab 9:30 Uhr.

Italiano :

Mettete le scarpe da ginnastica per una buona causa!

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, l’Association des Coureurs Richelais (ASCORI) organizza una corsa con tre percorsi a scelta: 8,8 km, 11,4 km e 12,6 km.

Partenza e iscrizione sotto Les Halles, dalle 9.30.

Espanol :

Ponte las zapatillas por una buena causa

En el marco del Octubre Rosa, la Association des Coureurs Richelais (ASCORI) organiza una carrera con tres recorridos a elegir: 8,8 km, 11,4 km y 12,6 km.

Salida e inscripciones bajo Les Halles, a partir de las 9.30 h.

L’événement Course à pied Octobre Rose Richelieu a été mis à jour le 2025-10-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme