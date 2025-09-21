Course à pied ou en vélo La Lande-de-Fronsac

Route des Templiers La Lande-de-Fronsac Gironde

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dimanche 21 septembre à l’occasion de la Fête du village

DE 6 à 12 ANS (2013 > 2019) Distances selon âge

Départ Mairie à partir de 10h30

Conviviale et sans chronométrage

Médaille à l’arrivée + surprise .

Route des Templiers La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine lalande.running@gmail.com

