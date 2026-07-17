Course à pied, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Course à pied Mercredi 29 juillet, 19h00 Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime

Gratuit – Tout public (enfants à partir de 5 ans). Rendez-vous devant l’entrée de la salle festive

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T20:15:00+02:00

Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T20:15:00+02:00

Au programme : course à pied (exercices pour améliorer la technique de course à pied)

Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 78 20 33 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contactsakong@gmail.com »}]

L’association sportive et culturelle Akong propose des séances de sport pendant tout le mois de juillet.