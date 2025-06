Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets Départ Esplanade des Oeufs Cauterets 28 juin 2025 05:00

Hautes-Pyrénées

Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-28 05:00:00

fin : 2025-06-28 00:00:00

2025-06-28

La situation géographique du village de Cauterets permet d’organiser, depuis de nombreuses années, des courses en montagne qui en font sa réputation sportive de haut niveau.

D’une rive du gave à l’autre,

De cascades en torrents,

De forêts en estives,

De cols en plateaux,

par les sentiers pastoraux, les granges, ces parcours suspendus, au pied des cimes majestueuses, vous conduisent et vous offrent des points de vue aériens sur notre Cité Thermale .

Venez respirer l’air pur et frais des sentiers d’altitude, le parfum tonifiant des résineux par les bois et forêts, et la tiédeur sulfureuse de nos sources millénaires et toujours bienfaisantes!

Quatre courses :

11km 500m D+ / Départ 9h

20km 1200m D+ / Départ 8h

47 km 3000m D+ / Départ 6h

80 km 5000m D+ / Depart 4h

Cauterets: une perle rare dans un écrin sublime !

Inscription https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets

Départ Esplanade des Oeufs CAUTERETS

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The village of Cauterets has a long-standing reputation for organizing top-level mountain races.

From one bank of the Gave to the other,

From waterfalls to torrents,

From forests to summer pastures,

From passes to plateaus,

via pastoral paths and barns, these suspended routes, at the foot of majestic peaks, lead you and offer you aerial views of our « Cité Thermale ».

Come and breathe in the fresh, pure air of the high-altitude trails, the invigorating scent of conifers through the woods and forests, and the sulphurous warmth of our thousand-year-old, ever-beneficial springs!

Four races :

11km 500m D+ / Start 9am

20km 1200m D+ / Start 8am

47km 3000m D+ / Start 6h

80km 5000m D+ / Start 4h

Cauterets: a rare pearl in a sublime setting!

Registration: https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets

German :

Die geografische Lage des Dorfes Cauterets ermöglicht es, seit vielen Jahren Bergläufe zu organisieren, die den Ruf der Stadt als Hochleistungssportzentrum begründen.

Von einem Ufer des Gave zum anderen,

Von Wasserfällen zu Wildbächen,

Von Wäldern zu Sommerweiden,

Von Pässen zu Hochebenen,

über Hirtenpfade, durch Scheunen, diese schwebenden Strecken am Fuße majestätischer Gipfel führen Sie und bieten Ihnen luftige Aussichtspunkte auf unsere « Cité Thermale ».

Atmen Sie die reine und frische Luft der Höhenwege, den belebenden Duft der Nadelbäume in den Wäldern und die schwefelhaltige Wärme unserer jahrtausendealten und immer noch wohltuenden Quellen

Vier Läufe:

11km 500m D+ / Start 9 Uhr

20km 1200m D+ / Start 8h

47 km 3000m D+ / Start 6h

80 km 5000m D+ / Start 4h

Cauterets: eine seltene Perle in einer erhabenen Umgebung!

Anmeldung: https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets

Italiano :

La posizione geografica del villaggio di Cauterets ha permesso di organizzare gare di montagna per molti anni, guadagnandosi la reputazione di centro sportivo di alto livello.

Da una sponda all’altra del Gave,

Dalle cascate ai torrenti,

Dalle foreste ai pascoli estivi,

Dai passi agli altipiani,

attraverso sentieri pastorali e fienili, questi percorsi sospesi, ai piedi di cime maestose, vi condurranno e vi offriranno viste aeree della nostra « Cité Thermale ».

Venite a respirare l’aria pura e fresca dei sentieri di montagna, il profumo rinvigorente delle conifere nei boschi e nelle foreste e il calore sulfureo delle nostre sorgenti millenarie e sempre benefiche!

Quattro gare:

11 km 500 m D+ / Partenza alle 9:00

20 km 1200 m D+ / Partenza alle 8.00

47 km 3000 m D+ / Partenza alle 6 del mattino

80 km 5000m D+ / Partenza alle 4h

Cauterets: una perla rara in un ambiente sublime!

Iscrizione: https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets

Espanol :

La situación geográfica del pueblo de Cauterets le ha permitido organizar carreras de montaña durante muchos años, lo que le ha valido una reputación de centro deportivo de primer orden.

De una orilla a otra del Gave,

De las cascadas a los torrentes,

De los bosques a los pastos de verano,

De los puertos a las mesetas,

por caminos pastorales y graneros, estas rutas suspendidas, al pie de majestuosas cumbres, le guiarán y le ofrecerán vistas aéreas de nuestra « Cité Thermale ».

Venga a respirar el aire puro y fresco de los senderos de montaña, el vigorizante aroma de las coníferas de los bosques y selvas y el calor sulfuroso de nuestras fuentes milenarias y siempre beneficiosas

Cuatro carreras :

11km 500m D+ / Salida a las 9h

20km 1200m D+ / Salida a las 8h

47km 3000m D+ / Salida a las 6am

80 km 5000m D+ / Salida 4h

Cauterets: ¡una perla rara en un marco sublime!

Inscripción: https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets

