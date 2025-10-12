Course Algernon Parcours sur la Corniche Kennedy Marseille 7e Arrondissement

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 10h. Parcours sur la Corniche Kennedy Départ du jardin du Pharo Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

La 41e Course Algernon revient préparez-vous à (re)vivre une aventure sportive et solidaire hors du commun !

Depuis 41 ans, la course Algernon réunit les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas pour un rendez-vous festif et sportif, le long de la mer à Marseille.

C’est le plus grand événement national accueillant 7300 sportifs valides ou en situation de handicap dans une même épreuve sans distinction aucune entre les participants.



Cette année encore, coureurs valides et en situation de handicap se retrouveront pour partager une course unique, où dépassement de soi et convivialité seront au rendez-vous.



Les missions de l’association organisatrice:



– Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et âgées

– Prévenir la sédentarité et encourager l’activité physique pour tous

-Sensibiliser le grand public aux notions de handicap et d’avancée en âge

-Permettre des rencontres intergénérationnelles

– Encourager les clubs sportifs et les centres sociaux à accueillir des personnes différentes



3 options sont proposées



– parcours de 5 km course et marche

Départ du Palais du Pharo, arrivée sur les plages du Prado



– 10km course

Départ du Palais du Pharo, Corniche Kennedy en direction du parc Borély. Retour en bord de mer jusqu’à l’hélice puis demi tour.

Arrivée sur les plages du Prado. .

Parcours sur la Corniche Kennedy Départ du jardin du Pharo Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The 41st Course Algernon is back: get ready to (re)experience an extraordinary sporting and solidarity adventure!

German :

Der 41. Algernon-Lauf kehrt zurück: Machen Sie sich bereit, ein außergewöhnliches sportliches und solidarisches Abenteuer (wieder) zu erleben!

Italiano :

Il 41° Corso Algernon è tornato: preparatevi a (ri)vivere una straordinaria avventura sportiva e comunitaria!

Espanol :

Vuelve el 41º Curso Algernon: ¡prepárate para (re)vivir una extraordinaria aventura deportiva y comunitaria!

