Course au plan Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Course au plan Avenue Denis Pauleau Châteaurenard dimanche 26 octobre 2025.

Course au plan

Dimanche 26 octobre 2025.

A 19h et 21h30. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Course au plan aux arènes.

Lors de cette course au plan les apprentis raseteurs pourront tester leurs techniques d’esquive de taureaux.

Course au plan aux arènes. Manade Lou Simbeu.



11h Course au plan.

12h Bodega.

14h Course au plan.



Buvette et restauration sur place. Distribution de bonbons. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Plane race in the bullring.

During this race, the apprentice bullfighters will be able to test their techniques of dodging the bulls.

German :

Rennen nach Plan in der Arena.

Bei diesem Rennen nach Plan können angehende Raseure ihre Techniken zum Ausweichen von Stieren testen.

Italiano :

Gara di aerei all’arena dei tori.

Durante questa gara, gli apprendisti toreri potranno testare le loro tecniche per schivare i tori.

Espanol :

Carrera de aviones en la plaza de toros.

Durante esta carrera, los aprendices de torero podrán poner a prueba sus técnicas para esquivar a los toros.

L’événement Course au plan Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence