Course au trot Hippodrome de Rambouillet 78 Rambouillet

Course au trot Dimanche 7 septembre, 13h30 Hippodrome de Rambouillet 78 Yvelines
gratuit jusqu’à 18 ans – Entrées disponible à la mairie d’Hermeray
En partenariat avec Rambouillet Territoires et la Société des Courses Hippiques de Rambouillet, nous organisons le Prix d’Hermeray, courses au trot, à l’hippodrome de Rambouillet
le dimanche 07 septembre 2025 à 13h 30
Nous disposons de quelques invitations pour les plus de 18 ans (gratuité jusqu’à 18 ans).
Si certains d’entre vous souhaitent participer à cette manifestation, inscrivez-vous, par mail : mairie@hermeray.fr en nous indiquant votre adresse postale ou directement à la mairie.
Nous serions très heureux de vous accueillir.
Hippodrome de Rambouillet 78 Rue du Petit-Gril 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 La Clairière Yvelines Île-de-France 01 34 83 50 38 mairie@hermeray.fr
HIPPODROME DE RAMBOUILLET : PRIX D’HERMERAY course hippique animation
Commune d’Hermeray