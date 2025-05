Course aux canards – Le domaine des bains Guillon-les-Bains, 29 mai 2025 10:00, Guillon-les-Bains.

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-05-29 17:00:00

2025-05-29

Journée festive au profit de l’association Des Rires pour Guérir

Deux grandes courses de canards sont organisées à 11h00 et 15h00. Les canards, numérotés et disponibles à la vente sur HelloAsso, participent aux deux courses deux fois plus de chances de gagner. Plus de 3 000 € de lots sont à remporter.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations gratuites pour petits et grands exposition de véhicules militaires, structure gonflable, maquillage pour enfants, démonstration de trompes de chasse, balades à poney.

Cette année, le thème est celui des clowns. Les enfants peuvent venir déguisés ; un concours de costumes sera organisé.

Apéritif offert.

Restauration sur place plateau repas à réserver sur HelloAsso (morbiflette, tomates, salade verte, tarte). Snacking, buvette et glaces à l’italienne également disponibles. .

Le domaine des bains Guillon les Bains

Guillon-les-Bains 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

