Course aux énigmes Bellengreville
Course aux énigmes Bellengreville samedi 8 novembre 2025.
Course aux énigmes
10 Rue Léonard Gille Bellengreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le Conseil Municipal des Jeunes de Bellengreville organise une Course aux énigmes !
Les participants seront invités à résoudre des énigmes et avancer dans cette aventure amusante et pleine de surprises. Une animation ludique et gratuite, ouverte à tous les enfants de 3 à 12 ans.
De 10h à 12h
Et pour rendre la matinée encore plus festive venez déguisés ! .
10 Rue Léonard Gille Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr
English : Course aux énigmes
German : Course aux énigmes
Italiano :
Espanol :
L’événement Course aux énigmes Bellengreville a été mis à jour le 2025-10-21 par Calvados Attractivité