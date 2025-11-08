Course aux énigmes Bellengreville

Le Conseil Municipal des Jeunes de Bellengreville organise une Course aux énigmes !

Les participants seront invités à résoudre des énigmes et avancer dans cette aventure amusante et pleine de surprises. Une animation ludique et gratuite, ouverte à tous les enfants de 3 à 12 ans.

De 10h à 12h

Et pour rendre la matinée encore plus festive venez déguisés ! .

10 Rue Léonard Gille Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr

