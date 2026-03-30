Course aux énigmes Saint-Gein
Course aux énigmes Saint-Gein samedi 4 avril 2026.
Course aux énigmes
Saint-Gein Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
A l’occasion des Fêtes de Printemps de Saint Gein, partez à la découverte de la Communauté de Communes résolvez des énigmes dans chaque village et découvrez, étape après étape, l’itinéraire de votre voyage.
Pour vous joindre à cette course, pensez à vous inscrire avant le 29 Mars.
A l’occasion des Fêtes de Printemps de Saint Gein, partez à la découverte de la Communauté de Communes résolvez des énigmes dans chaque village et découvrez, étape après étape, l’itinéraire de votre voyage.
Le rendez-vous sera pris à 9h30 pour un petit-déjeuner afin de prendre des forces suivi du départ à 10h. La participation comprend le repas du midi (barbecue et frites).
Pour vous joindre à cette course, pensez à vous inscrire avant le 29 Mars. .
Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 54 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course aux énigmes
As part of the Saint Gein Spring Festival, set off to discover the Communauté de Communes: solve riddles in each village and discover, step by step, the itinerary of your journey.
To join the race, please register before March 29.
L’événement Course aux énigmes Saint-Gein a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac
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