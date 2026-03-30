Course aux énigmes

Saint-Gein Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

A l’occasion des Fêtes de Printemps de Saint Gein, partez à la découverte de la Communauté de Communes résolvez des énigmes dans chaque village et découvrez, étape après étape, l’itinéraire de votre voyage.

Pour vous joindre à cette course, pensez à vous inscrire avant le 29 Mars.

A l’occasion des Fêtes de Printemps de Saint Gein, partez à la découverte de la Communauté de Communes résolvez des énigmes dans chaque village et découvrez, étape après étape, l’itinéraire de votre voyage.

Le rendez-vous sera pris à 9h30 pour un petit-déjeuner afin de prendre des forces suivi du départ à 10h. La participation comprend le repas du midi (barbecue et frites).

Pour vous joindre à cette course, pensez à vous inscrire avant le 29 Mars. .

Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 54 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course aux énigmes

As part of the Saint Gein Spring Festival, set off to discover the Communauté de Communes: solve riddles in each village and discover, step by step, the itinerary of your journey.

To join the race, please register before March 29.

L’événement Course aux énigmes Saint-Gein a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac