COURSE AUX OEUFS DE PÂQUES Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes

COURSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Partez à la recherche de chocolats de Pâques dans le parc de la Butte Verte.

Les familles sont chaleureusement conviées au Parc de la Butte Verte pour participer à une Chasse aux Œufs de Pâques, un moment convivial placé sous le signe du jeu et de la gourmandise.

Au cœur du parc, les enfants partiront en exploration pour retrouver les œufs soigneusement dissimulés parmi les arbres, les herbes et les coins secrets de la Butte Verte.

Animation gratuite organisée par Médiéville 53. Réservé aux enfants. .

Rue Jean de Bueil Parc de la Butte verte Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 41 91

Search for Easter chocolates in Butte Verte Park.

