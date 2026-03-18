Course aux oeufs Parc du château Pont-de-Veyle

Course aux oeufs

Parc du château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : 1 – 1 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Venez participer à notre traditionnelle grande Course aux Œufs, dans un cadre magnifique organisé par le Sou des Écoles de Pont-de-Veyle une année encore !

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Parc du château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 34 65 31 soudesecoles.pdveyle@gmail.com

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English :

Come and take part in our traditional Course aux ?ufs , in a magnificent setting organized by the Sou des Écoles de Pont-de-Veyle once again this year!

L’événement Course aux oeufs Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle