Course aux oeufs Quartier Lachanaud Saint-Marc-à-Loubaud

Course aux oeufs

Quartier Lachanaud Le Puy Lachanaud Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Course aux œufs de Pâques. Les enfants sont invités à venir ramasser avec leur plus beau panier, les friandises oubliées par les cloches.

A la fin le plus beau panier est récompensé.

Le comité des fêtes vends au profit des cloches du pâté de Pâque et des brioches.

La course est largement ouverte en dehors de la commune. .

Quartier Lachanaud Le Puy Lachanaud Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine

