Informations pratiques

Breuillet

Course BMX « West Coast »

BMX Breuillet 26 Route des Rosiers Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Trophée West Coast, avec des pilotes de toute catégories.

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BMX Breuillet 26 Route des Rosiers Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 49 74 bmxbreuillet17@gmail.com

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English :

West Coast Trophy, featuring drivers from all categories.

L’événement Course BMX « West Coast » Breuillet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique