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Course BMX « West Coast » BMX Breuillet Breuillet
dimanche 27 septembre 2026 · BMX Breuillet · Breuillet
Informations pratiques
Breuillet
Course BMX « West Coast »
BMX Breuillet 26 Route des Rosiers Breuillet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Trophée West Coast, avec des pilotes de toute catégories.
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BMX Breuillet 26 Route des Rosiers Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 49 74 bmxbreuillet17@gmail.com
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English :
West Coast Trophy, featuring drivers from all categories.
L’événement Course BMX « West Coast » Breuillet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique
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