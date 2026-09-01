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Course BMX « West Coast » BMX Breuillet Breuillet

dimanche 27 septembre 2026 · BMX Breuillet · Breuillet

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
BMX Breuillet
Adresse
26 Route des Rosiers
Ville
17920 Breuillet
Département
Charente-Maritime
Tarif

Breuillet

Course BMX « West Coast »

BMX Breuillet 26 Route des Rosiers Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Trophée West Coast, avec des pilotes de toute catégories.
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BMX Breuillet 26 Route des Rosiers Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 49 74  bmxbreuillet17@gmail.com

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English :

West Coast Trophy, featuring drivers from all categories.

L’événement Course BMX « West Coast » Breuillet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique

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