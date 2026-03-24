Course Boucle là 6 tu peux de Verneuil Macadam Forêt des Vaseix Verneuil-sur-Vienne

Course Boucle là 6 tu peux de Verneuil Macadam

Forêt des Vaseix 7 Route Départementale 20 Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Participez à une Backyard, une course à élimination chaque heure, les participants doivent parcourir une boucle de 6,7 km (course) ou 4,5 km (marche). Un nouveau départ est donné à chaque heure précise. Si vous arrivez avant le départ de la course suivante, vous pouvez repartir pour la boucle suivante ; si vous arrivez après l’heure, vous êtes éliminé. Le vainqueur sera celui qui arrivera le premier, parmi les présents de la dernière boucle. Venez tester ce nouveau format, ou encourager les participants !

Retrait des dossards dimanche 29 mars à partir de 7 h 30 au gymnase du Lycée des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne. .

Forêt des Vaseix 7 Route Départementale 20 Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Course Boucle là 6 tu peux de Verneuil Macadam

L’événement Course Boucle là 6 tu peux de Verneuil Macadam Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole