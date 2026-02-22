Course caisses à savon

Rue du Général de Gaulle Belhomert-Guéhouville Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez participer à la Course Caisses à savon !Familles

Personnaliser votre caisse à savon et venez participer à la course ! L’inscription est gratuite.

Sans forcément y participer, vous pouvez aussi découvrir et regarder la course !

Evènement familial ! .

Rue du Général de Gaulle Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 94 65 53 cdfbelhomert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the Soap Box Race!

L’événement Course caisses à savon Belhomert-Guéhouville a été mis à jour le 2026-02-21 par OTs DU PERCHE