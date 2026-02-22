Course caisses à savon Belhomert-Guéhouville
Course caisses à savon Belhomert-Guéhouville dimanche 21 juin 2026.
Course caisses à savon
Rue du Général de Gaulle Belhomert-Guéhouville Eure-et-Loir
Venez participer à la Course Caisses à savon !Familles
Personnaliser votre caisse à savon et venez participer à la course ! L’inscription est gratuite.
Sans forcément y participer, vous pouvez aussi découvrir et regarder la course !
Evènement familial ! .
Rue du Général de Gaulle Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 94 65 53 cdfbelhomert@gmail.com
English :
Come and take part in the Soap Box Race!
