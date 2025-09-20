Course Camarguaise 26ème Finale du souvenir Honoré Tardieu Trophée Avenir Arènes de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 16h. Arènes de Saint-Étienne-du-Grès 2 avenue des Arènes Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Dans le cadre de la 26ème finale du souvenir Honoré Tardieu, se déroulera la petite finale du Trident d’or

Avec les Manades Richebois et Lou Pantai Raseteurs invités: Andrieu T, Chanat M, Chevalier R, Geoffray T, Champetier K .

Arènes de Saint-Étienne-du-Grès 2 avenue des Arènes Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

English :

As part of the 26th Honoré Tardieu souvenir final, the small final of the Trident d’or will take place

German :

Im Rahmen des 26. Finales des Honoré-Tardieu-Gedächtnisses findet das kleine Finale des Goldenen Dreizacks statt.

Italiano :

La piccola finale del Tridente d’oro si terrà nell’ambito della 26ª finale del souvenir Honoré Tardieu

Espanol :

La pequeña final del Tridente de Oro se celebrará en el marco de la 26ª final de recuerdo Honoré Tardieu

