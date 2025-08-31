Course camarguaise 2ème Journée du Trophée Famille Chauvet Arènes Régis Chauvet Noves

Course camarguaise 2ème Journée du Trophée Famille Chauvet Arènes Régis Chauvet Noves dimanche 31 août 2025.

Dimanche 31 août à partir de 16h30. Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-31 16:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Course de l’Avenir, 2ème Journée du Trophée Famille Chauvet, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.



Manades Saumane Baumelles La Galère Fabre-Mailhan Blanc Guillierme Bon.



Raseteurs Oufkir Bernard Boujana Leal Marquis Jakupi Ayme Fougère .

Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92 ctpnoves@gmail.com

English :

Camargue race 2nd day of the Trophée Famille Chauvet.

German :

Camargue-Rennen 2. Tag der Trophäe Famille Chauvet.

Italiano :

Gara di Camargue, 2a giornata del Trofeo Famiglia Chauvet.

Espanol :

Carrera de Camarga, 2ª jornada del Trofeo Familia Chauvet.

