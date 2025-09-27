Course camarguaise aux arènes niveau Avenir Saintes-Maries-de-la-Mer
Course camarguaise aux arènes niveau Avenir Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 21 juin 2026.
Course camarguaise aux arènes niveau Avenir
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 16h30. Arènes des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Course camarguaise Niveau Avenir Souvenir Charles Armieux
Tarif 10€ réduit 5€ .
Arènes des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
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English :
Course camarguaise Avenir level Souvenir Charles Armieux
L’événement Course camarguaise aux arènes niveau Avenir Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer