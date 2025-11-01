Course camarguaise catégorie Avenir Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Course camarguaise catégorie Avenir Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence samedi 1 novembre 2025.
Course camarguaise catégorie Avenir
Samedi 1er novembre 2025 à partir de 14h.
Mardi 11 novembre 2025 à partir de 14h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Course camarguaise catégorie Avenir à Saint-Rémy-de-Provence aux Arènes municipales Chomel-Coinon !
Assistez à la course camarguaise pour la catégorie Avenir pour le championnat de France Espoir à Saint-Rémy-de-Provence.
– SAMEDI 1er NOVEMBRE à 14h,
– MARDI 11 NOVEMBRE à 14h,
Le prix dépend du prix initial de l’entrée et le billet est donc compris.
Pour réserver, cela se fait par mail ou par téléphone. .
Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55 manadecaillan@aol.com
English :
Bull race Avenir category in Saint-Rémy-de-Provence at the Arènes municipales Chomel-Coinon!
German :
Camargue-Rennen Kategorie Avenir“, in Saint-Rémy-de-Provence in den städtischen Arenen Chomel-Coinon!
Italiano :
Avenir » Camargue a Saint-Rémy-de-Provence presso l’Arena Comunale di Chomel-Coinon!
Espanol :
¡Carrera « Avenir » Camargue en Saint-Rémy-de-Provence en la Arena Municipal de Chomel-Coinon!
