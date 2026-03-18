Course camarguaise Course à l’Avenir Rue des Arènes Mouriès

Course camarguaise Course à l’Avenir

Lundi 6 avril 2026 à 15h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-04-06 15:30:00

Date(s) :

2026-04-06

La saison taurine démarre dans les Arènes de Mouriès avec une course à l’avenir, le lundi 6 avril à 15h30 !Familles

Organisé par le Club Taurin Mouriésen



Venez vivre les traditions camarguaises avec une course à l’Avenir dans les Arènes André Blanc !



Taureaux et manades Vison de La Galère, Mandarin de Ribaud-Tibério, Bathenay de Didelot-Langlade, Sommelier de Fabre-Mailhan, Canotier de Lagarde, Fantomas de Raynaud, Gilou de Layalle



Raseteurs invités Ameraoui, Andrieu, Ciacchini, Laurier, Desfond, Zelphati .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

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English :

The bullfighting season kicks off at the Mouriès Arena with a Avenir bull race on Monday 6 April at 3.30 pm!

L’événement Course camarguaise Course à l’Avenir Mouriès a été mis à jour le 2026-03-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles