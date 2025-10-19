Course camarguaise Course Avenir de clôture Arènes de Pélissanne Pélissanne

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 15h. Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne Bouches-du-Rhône

La course camarguaise est un sport dans lequel les raseteurs tentent d’attraper des attributs primés (cocarde, ficelle, gland) fixés au frontal et aux cornes d’un taureau appelé cocardier. Ce jeu sportif, sans mise à mort est pratiqué dans une arène.

Ce dimanche, c’est la fin de la saison taurine aux arènes de Pélissanne ! Une course Avenir, qui sera courue par de jeunes raseteurs désignés par la Fédération Française de Course Camarguaise, viendra clôturer l’année 2025. Les taureaux présentés sont issus de manades locales et renommées. .

Arènes de Pélissanne Allée De Craponne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 13 86 33 v.cadeau@orange.fr

English :

Camargue racing is a sport in which raseteurs attempt to catch prize-winning attributes (cocarde, string, tassel) attached to the forehead and horns of a bull called a cocardier. This no-kill game is played in an arena.

German :

Das Camargue-Rennen ist ein Sport, bei dem die Raseure versuchen, preisgekrönte Attribute (Kokarde, Schnur, Eichel) zu fangen, die am Stirnband und an den Hörnern eines Stiers befestigt sind, der Cocardier genannt wird. Dieses sportliche Spiel ohne Tötung wird in einer Arena ausgetragen.

Italiano :

La corsa della Camargue è uno sport in cui i corridori cercano di prendere gli attributi del premio (coccarda, corda, ghianda) attaccati alla fronte e alle corna di un toro chiamato cocardier. Questo gioco sportivo si svolge in un’arena e non prevede l’uccisione.

Espanol :

Las carreras de Camarga son un deporte en el que los raseteurs intentan atrapar atributos premiados (escarapela, cuerda, bellota) atados a la frente y los cuernos de un toro llamado cocardier. Este juego deportivo se disputa en una arena y no implica muerte.

