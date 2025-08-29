Course camarguaise Course de taureaux jeunes Chemin du Moulin des Filles Noves

Course camarguaise Course de taureaux jeunes Chemin du Moulin des Filles Noves vendredi 29 août 2025.

Course camarguaise Course de taureaux jeunes

Vendredi 29 août 2025 à partir de 16h30. Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-29 16:30:00

2025-08-29

Course camarguaise Course de taureaux jeunes.

Course de taureaux jeunes, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.



Manades: Les Baumelles Lautier Caillan



Razeteurs Marquis Boujana Bernard Champetier Giaconi .

Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Course camarguaise Young bulls race.

German :

Course camarguaise Rennen mit jungen Stieren.

Italiano :

Course camarguaise Corsa di giovani tori.

Espanol :

Course camarguaise Carrera de novillos.

L’événement Course camarguaise Course de taureaux jeunes Noves a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence