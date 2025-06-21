Course camarguaise de Taureaux Jeunes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer
Course camarguaise de Taureaux Jeunes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 21 juin 2025.
Course camarguaise de Taureaux Jeunes
Mercredi 29 octobre 2025 à partir de 14h45. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-21 18:00:00
fin : 2025-07-23
Date(s) :
2025-06-21 2025-07-23 2025-10-29
Course camarguaise aux arènes course de taureaux jeunes
Programmation
• Mercredi 9 avril course de taureaux jeunes (sous réserve administrative)
15h30
Manades St ANTOINDE FABRE MAILHAN DU PANTAI FELIX
Raseteurs Boujana Andrieu T. Geoffrey Champetier S Martinez Jakupi Carrara Y El Mahboub
• Mercredi 23 juillet course de taureaux jeunes
18h00
Manades Saumade Des Baumelles Du Rousty Brestalou
• Mercredi 29 octobre course de taureaux jeunes
15h00
Manades Cavallini Bon Agnel Lautier .
Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
English :
Camargue bullfighting at the arena young bulls race
German :
Camargue-Rennen in der Arena Stierrennen für Jugendliche
Italiano :
Gara di Camargue all’arena gara di giovani tori
Espanol :
Carrera de Camarga en la plaza de toros carrera de novillos
L’événement Course camarguaise de Taureaux Jeunes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer