Course camarguaise de Taureaux Jeunes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Mercredi 29 octobre 2025 à partir de 14h45. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Course camarguaise aux arènes course de taureaux jeunes

• Mercredi 9 avril course de taureaux jeunes (sous réserve administrative)

15h30

Manades St ANTOINDE FABRE MAILHAN DU PANTAI FELIX

Raseteurs Boujana Andrieu T. Geoffrey Champetier S Martinez Jakupi Carrara Y El Mahboub



• Mercredi 23 juillet course de taureaux jeunes

18h00

Manades Saumade Des Baumelles Du Rousty Brestalou



• Mercredi 29 octobre course de taureaux jeunes

15h00

Manades Cavallini Bon Agnel Lautier .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

English :

Camargue bullfighting at the arena young bulls race

German :

Camargue-Rennen in der Arena Stierrennen für Jugendliche

Italiano :

Gara di Camargue all’arena gara di giovani tori

Espanol :

Carrera de Camarga en la plaza de toros carrera de novillos

