Course camarguaise de Taureaux Jeunes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Course camarguaise de Taureaux Jeunes

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 15h30.

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 18h.

Mercredi 28 octobre 2026 à partir de 14h45. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:45:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-04-08 2026-07-22 2026-10-28

Course camarguaise aux arènes course de taureaux jeunes Les mercredis de l’Aficion

Programmation



Mercredi 8 avril course de taureaux jeunes (sous réserve administrative) Baumelles et Cavallini

15h30



Mercredi 22 juillet course de taureaux jeunes

18h00

4 manades



Mercredi 28 octobre course de taureaux jeunes

14h45

4 manades .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Camargue race at the bullring young bulls race Les mercredis de l’Aficion (Wednesdays of Aficion)

L’événement Course camarguaise de Taureaux Jeunes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer