Course camarguaise de Taureaux Jeunes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer
Course camarguaise de Taureaux Jeunes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 8 avril 2026.
Course camarguaise de Taureaux Jeunes
Mercredi 8 avril 2026 à partir de 15h30.
Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 18h.
Mercredi 28 octobre 2026 à partir de 14h45. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:45:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-04-08 2026-07-22 2026-10-28
Course camarguaise aux arènes course de taureaux jeunes Les mercredis de l’Aficion
Programmation
Mercredi 8 avril course de taureaux jeunes (sous réserve administrative) Baumelles et Cavallini
15h30
Mercredi 22 juillet course de taureaux jeunes
18h00
4 manades
Mercredi 28 octobre course de taureaux jeunes
14h45
4 manades .
Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
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English :
Camargue race at the bullring young bulls race Les mercredis de l’Aficion (Wednesdays of Aficion)
L’événement Course camarguaise de Taureaux Jeunes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer