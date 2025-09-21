Course camarguaise Finale des Olives Vertes Rue des Arènes Mouriès
Course camarguaise Finale des Olives Vertes Rue des Arènes Mouriès dimanche 21 septembre 2025.
Course camarguaise Finale des Olives Vertes
Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 18h.
15h Danses des groupes folkloriques
16h Début de la course camarguaise.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez assister à la Course Camarguaise « 53e Finale des Olives Vertes » aux Arènes de Mouriès, dimanche 21 septembre, à partir de 15h !
Dans le cadre de la Fête des Olives Vertes, fête inscrite au patrimoine culturel immatériel de France, le Club Taurin Mouriésen organise la « 53e Finale des Olives Vertes » !
Rendez-vous aux Arènes André Blanc de Mouriès à 15h !
Dans le premier plan de Provence, vous assisterez aux danses traditionnelles des groupes folkloriques, suivies de la capelado à 15h45 et de cette fameuse course camarguaise à 16h, en présence des Arlésiennes de Mouriès, avec les taureaux et des raseteurs parmi les meilleurs du moment !
Taureaux / manades
Joanen de F. Mailhan
Embrigado de Plo
Lascar de Lautier
Trajan de F. Guillierme
Lou Stoge de Didelot / Langlade
Cardinal de Gillet
Quinsoun de Lagarde
Raseteurs invités
MARIGNAN Vincent AYME Quentin LOPEZ Lucas MARTIN François EL MAHBOUB Youssef DESFOND Nicolas LAURIER Pascal
Location des places numérotées au Café de l’Avenir à Mouriès .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 26
English :
Come and watch the Camargue bull race ‘53rd Green Olives Final’ at the Mouriès Arena on Sunday 21st September, starting at 3pm!
German :
Kommen Sie und verfolgen Sie das Camargue Stierrennen „53. Finale der Grünen Oliven” in der Arena von Mouriès am Sonntag, den 21. September, ab 15 Uhr!
Italiano :
Venite a vedere la Course Camarguaise « 53e Finale des Olives Vertes » al Mouriès Arènes domenica 21 settembre, a partire dalle 15.00!
Espanol :
Asista a la « 53e Finale des Olives Vertes » de Camarguaise en las Arènes de Mouriès el domingo 21 de septiembre a partir de las 15:00 horas
