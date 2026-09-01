Course camarguaise : Finale des Olives Vertes Rue des Arènes Mouriès
dimanche 20 septembre 2026 · Rue des Arènes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Course camarguaise : Finale des Olives Vertes
Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 15h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez assister à la Course Camarguaise « 54e Finale des Olives Vertes » aux Arènes de Mouriès !Familles
À l’occasion de la Fête des Olives Vertes, fête inscrite au patrimoine culturel immatériel de France, le Club Taurin Mouriésen organise sa traditionnelle course camarguaise « La Finale des Olives Vertes » !
Dans le premier plan de Provence, venez vivre les traditions :
15h – danses traditionnelles des groupes folkloriques
15h45 – capelado
16h – course camarguaise
Taureaux / manades :
Téménos de la manade Caillan, Lichou de Rambier-Cavallini, Picaïre de F. Guillierme, Pacha de Lautier, Bessoun de La Galère, Domino de Plo, Tahoé de Saint Léonard
Raseteurs invités :
Kaiss Ouennouri, Hamed Boudiaf, Vincent Marignan, Lucas Lopez, Nicolas Desfonds, Youssef El Mahboub, Pascal Laurier, Jérémy Ciacchini
Location des places numérotées au Café de l’Avenir à Mouriès .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and watch the Camargue bull race ‘54th Green Olives Final’ at the Mouriès Arena!
L’événement Course camarguaise : Finale des Olives Vertes Mouriès a été mis à jour le 2026-09-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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