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AGENDA · Mouriès

Course camarguaise : Finale des Olives Vertes Rue des Arènes Mouriès

dimanche 20 septembre 2026 · Rue des Arènes · Mouriès

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue des Arènes
Adresse
Arènes André Blanc
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
12 12 15

Mouriès

Course camarguaise : Finale des Olives Vertes

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez assister à la Course Camarguaise « 54e Finale des Olives Vertes » aux Arènes de Mouriès !Familles
À l’occasion de la Fête des Olives Vertes, fête inscrite au patrimoine culturel immatériel de France, le Club Taurin Mouriésen organise sa traditionnelle course camarguaise « La Finale des Olives Vertes » !

Dans le premier plan de Provence, venez vivre les traditions :
15h – danses traditionnelles des groupes folkloriques
15h45 – capelado
16h – course camarguaise

Taureaux / manades :
Téménos de la manade Caillan, Lichou de Rambier-Cavallini, Picaïre de F. Guillierme, Pacha de Lautier, Bessoun de La Galère, Domino de Plo, Tahoé de Saint Léonard

Raseteurs invités :
Kaiss Ouennouri, Hamed Boudiaf, Vincent Marignan, Lucas Lopez, Nicolas Desfonds, Youssef El Mahboub, Pascal Laurier, Jérémy Ciacchini

Location des places numérotées au Café de l’Avenir à Mouriès   .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and watch the Camargue bull race ‘54th Green Olives Final’ at the Mouriès Arena!

L’événement Course camarguaise : Finale des Olives Vertes Mouriès a été mis à jour le 2026-09-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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