Course Camarguaise Finale du Trophée des Impériaux niveau AS Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Course Camarguaise Finale du Trophée des Impériaux niveau AS

Dimanche 10 août 2025 à partir de 18h. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Finale du Trophée des Impériaux AS Souvenir Roland Chassain

Finale du Trophée des Impériaux AS Souvenir Roland Chassain



SCIRION de Mailhan MONTESQUIEU de Cuillé AMIRAL de Lautier CASTELLA de Saumade VICAIRE de Saumade APOLLON du Rousty



Raseteurs Z. KATIF Vincent FELIX Francois MARTIN M. BOUTARKA L. ORCEL Y. ZEKRAOUI L. LOPEZ J. MARTINEZ .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

