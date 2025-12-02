Course camarguaise Taureaux jeunes emboulés Club Taurin Lou Glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Course camarguaise Taureaux jeunes emboulés Club Taurin Lou Glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence samedi 9 mai 2026.
Course camarguaise Taureaux jeunes emboulés Club Taurin Lou Glanum
Samedi 9 mai 2026 à partir de 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Course camarguaise avec des taureaux jeunes emboulés à Saint-Rémy-de Provence !Familles
Organisé par le Club Taurin Lou Glanum, dans les Arènes municipales Chomel-Coinon
– Samedi 9 mai à 17h
Rasetés par l’école des raseteurs de Saint-Rémy-de-Provence .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 97 41 12 clubtaurinlouglanum@yahoo.fr
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English :
Camargue race with young bulls in Saint-Rémy-de-Provence!
L’événement Course camarguaise Taureaux jeunes emboulés Club Taurin Lou Glanum Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles