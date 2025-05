Course Camarguaise/Trophée de l’Avenir – Avenue Roger Salengro Tarascon, 7 juin 2025 16:30, Tarascon.

Cette course est une course Trophée de l’Avenir, finale du 3ème Trophée Tartarin !

Organisées par le Club Taurin Lou Petassa la course camarguaise se déroulera dans les arènes municipales Jo Durand ! Cette course récompense le meilleur raseteur de la catégorie 3 de la saison taurine de course camarguaise ! .

Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 00 07

English :

This is a Trophée de l’Avenir race, the final of the 3rd Trophée Tartarin!

German :

Dieses Rennen ist ein Trophée de l’Avenir-Rennen, das Finale der 3. Trophée Tartarin!

Italiano :

Si tratta di un Trophée de l’Avenir, la finale del 3° Trophée Tartarin!

Espanol :

Se trata de una carrera del Trophée de l’Avenir, ¡la final del 3er Trophée Tartarin!

