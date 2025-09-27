Course Camarguaise Trophée des Impériaux niveau AS Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer
Course Camarguaise Trophée des Impériaux niveau AS Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 5 avril 2026.
Course Camarguaise Trophée des Impériaux niveau AS
Dimanche 5 avril 2026 à partir de 15h30.
Dimanche 9 août 2026 à partir de 18h. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05 2026-08-09
Trophée des Impériaux AS
Dimanche 5 avril (Souvenir Serge et Georges Mouret)
Dimanche 9 août Finale du Trophée des Impériaux AS (Souvenir Roland Chassain) .
Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
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English :
Imperial Trophy AS
L’événement Course Camarguaise Trophée des Impériaux niveau AS Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer