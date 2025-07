Course Camarguaises/Course de Tau Avenue Roger Salengro Tarascon

Course Camarguaises/Course de Tau Avenue Roger Salengro Tarascon samedi 19 juillet 2025.

Course Camarguaises/Course de Tau

Samedi 19 juillet 2025 Ouverture de 21h30 à 23h. Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Organisées par le Club Taurin Lou Petassa la course camarguaise se déroulera dans les arènes municipales Jo Durand !

Une Course de « Taù », jeunes taureaux et chatrés neufs des Manades Cavallini et Raynaud, avec les razeteurs Hedy Chebaiki, Mohamed El Fatmi, Hedi Ben Ammar, Yanice Djabelkir et Tegy Romero comme invités ! .

Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 00 07

English :

Organized by the Club Taurin Lou Petassa the Camargue race will take place in the municipal arena Jo Durand!

German :

Organisiert vom Club Taurin Lou Petassa findet das Camargue-Rennen in der städtischen Arena Jo Durand statt!

Italiano :

Organizzata dal Club Taurin Lou Petassa, la gara della Camargue si svolgerà nell’arena comunale Jo Durand!

Espanol :

Organizada por el Club Taurin Lou Petassa, la carrera de Camarga tendrá lugar en el estadio municipal Jo Durand

L’événement Course Camarguaises/Course de Tau Tarascon a été mis à jour le 2025-07-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)