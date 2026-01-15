COURSE CARITATIVE ENVOLEZ-VOUS 10E ÉDITION Montpellier

COURSE CARITATIVE ENVOLEZ-VOUS 10E ÉDITION

Bassin Jacques Cœur Port Marianne Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Cet évènement solidaire réunit coureurs valides et coureurs en situation de handicap.

Les frais d’inscriptions permettront, à l’association enVol, de proposer tout au long de l’année des activités sportives adaptées pour les personnes en situation de handicap.

L’association enVol propose le dimanche 1er février, avec le concours de la Ville et de la Métropole de Montpellier, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la course caritative enVolez-vous .

Les inscriptions peuvent se faire soit en ligne jusqu’au 30 janvier, soit au magasin Running Conseil le 31 janvier ou encore sur place le jour de la course, dans la limite des disponibilités.

Distances

5 km classique

10 km classique

5 km équipe joëlette

10 km équipe joëlette

5 km course fauteuil

10 km course fauteuil

Course enfants .

Bassin Jacques Cœur Port Marianne Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

This solidarity event brings together able-bodied and disabled runners.

Registration fees will enable the enVol association to offer year-round adapted sports activities for people with disabilities.

