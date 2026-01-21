COURSE CARITATIVE LA LRUN Salle polyvalente Lieuran-lès-Béziers

COURSE CARITATIVE LA LRUN

Salle polyvalente Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’association LRun propose le dimanche 1er février, avec le concours de la Ville de Lieuran lès Béziers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, sa course caritative éponyme.

Au programme

9h30 Course enfants

10h Trail de 14 km

10h Course 6 km

10h Randonnée pédestre 6 km .

