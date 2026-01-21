COURSE CARITATIVE LA LRUN Salle polyvalente Lieuran-lès-Béziers
Salle polyvalente Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault
L’association LRun propose le dimanche 1er février, avec le concours de la Ville de Lieuran lès Béziers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, sa course caritative éponyme.
Au programme
9h30 Course enfants
10h Trail de 14 km
10h Course 6 km
10h Randonnée pédestre 6 km .
Salle polyvalente Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie
