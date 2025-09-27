Course caritative la Rohrbachoise, à travers le Fort Casso Salle Robert Schuman Rohrbach-lès-Bitche

La Rohrbachoise est une course caritative passant à travers une fortification de la Ligne Maginot, le Fort Casso.

Le départ de la course se fera à 17h30, le départ des marches à 17h45

De la restauration et des concerts seront proposés le soir.

Inscriptions en ligne: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise

Les bénéfices seront reversés aux associations Autour des Williams et Les Bulles Multicolores .

Organisée par l’APAR, en association avec la commune de Rohrbach.Tout public

English :

The Rohrbachoise is a charity race through a Maginot Line fortification, Fort Casso.

The race starts at 5:30 p.m., with the walk starting at 5:45 p.m

Food and live music will be available in the evening.

Online registration: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise

Profits will be donated to the « Autour des Williams » and « Les Bulles Multicolores » associations.

Organized by APAR, in association with the commune of Rohrbach.

German :

Die Rohrbachoise ist ein Wohltätigkeitslauf, der durch eine Festung der Maginot-Linie, das Fort Casso, führt.

Der Lauf startet um 17:30 Uhr, die Märsche beginnen um 17:45 Uhr

Am Abend werden Speisen und Getränke angeboten und es gibt Live-Musik.

Online-Anmeldung: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise

Die Einnahmen werden an die Vereine « Autour des Williams » und « Les Bulles Multicolores » gespendet.

Organisiert von der APAR in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rohrbach.

Italiano :

La Rohrbachoise è una corsa di beneficenza che attraversa una fortificazione della Linea Maginot, Fort Casso.

La gara inizia alle 17.30, mentre la camminata inizia alle 17.45

La sera ci saranno cibo e musica dal vivo.

Iscrizione online: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise

Il ricavato sarà devoluto alle associazioni « Autour des Williams » e « Les Bulles Multicolores ».

Organizzata da APAR, in associazione con il comune di Rohrbach.

Espanol :

La Rohrbachoise es una carrera benéfica a través de una fortificación de la Línea Maginot, Fort Casso.

La carrera comienza a las 17.30 horas y la marcha a las 17.45 horas

Por la tarde habrá comida y música en directo.

Inscripción en línea: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise

Los beneficios se donarán a las asociaciones « Autour des Williams » y « Les Bulles Multicolores ».

Organizado por APAR, en asociación con el municipio de Rohrbach.

