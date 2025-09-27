Course caritative la Rohrbachoise, à travers le Fort Casso Salle Robert Schuman Rohrbach-lès-Bitche
La Rohrbachoise est une course caritative passant à travers une fortification de la Ligne Maginot, le Fort Casso.
Le départ de la course se fera à 17h30, le départ des marches à 17h45
De la restauration et des concerts seront proposés le soir.
Inscriptions en ligne: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise
Les bénéfices seront reversés aux associations Autour des Williams et Les Bulles Multicolores .
Organisée par l’APAR, en association avec la commune de Rohrbach.Tout public
Salle Robert Schuman Rue des Sports Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est +33 3 87 09 70 95
English :
The Rohrbachoise is a charity race through a Maginot Line fortification, Fort Casso.
The race starts at 5:30 p.m., with the walk starting at 5:45 p.m
Food and live music will be available in the evening.
Online registration: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise
Profits will be donated to the « Autour des Williams » and « Les Bulles Multicolores » associations.
Organized by APAR, in association with the commune of Rohrbach.
German :
Die Rohrbachoise ist ein Wohltätigkeitslauf, der durch eine Festung der Maginot-Linie, das Fort Casso, führt.
Der Lauf startet um 17:30 Uhr, die Märsche beginnen um 17:45 Uhr
Am Abend werden Speisen und Getränke angeboten und es gibt Live-Musik.
Online-Anmeldung: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise
Die Einnahmen werden an die Vereine « Autour des Williams » und « Les Bulles Multicolores » gespendet.
Organisiert von der APAR in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rohrbach.
Italiano :
La Rohrbachoise è una corsa di beneficenza che attraversa una fortificazione della Linea Maginot, Fort Casso.
La gara inizia alle 17.30, mentre la camminata inizia alle 17.45
La sera ci saranno cibo e musica dal vivo.
Iscrizione online: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise
Il ricavato sarà devoluto alle associazioni « Autour des Williams » e « Les Bulles Multicolores ».
Organizzata da APAR, in associazione con il comune di Rohrbach.
Espanol :
La Rohrbachoise es una carrera benéfica a través de una fortificación de la Línea Maginot, Fort Casso.
La carrera comienza a las 17.30 horas y la marcha a las 17.45 horas
Por la tarde habrá comida y música en directo.
Inscripción en línea: https://www.payasso.fr/apar/la-rohrbachoise
Los beneficios se donarán a las asociaciones « Autour des Williams » y « Les Bulles Multicolores ».
Organizado por APAR, en asociación con el municipio de Rohrbach.
