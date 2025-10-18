Course caritative « Vivre libre avec le VIH » : Charity Run Bois de Boulogne PARIS

Course caritative « Vivre libre avec le VIH » : Charity Run Bois de Boulogne PARIS samedi 18 octobre 2025.

Un événement ouvert à tous

Cette

course est ouverte à toutes et tous : coureurs, marcheurs, familles,

associations et citoyens souhaitant soutenir la cause. Chaque participation

contribue à sensibiliser le public et à promouvoir un message

d’inclusion et de solidarité.

Soutien à une

ONG engagée

Les

fonds récoltés lors de cette course soutiendront l’ONG « Les Petits Bonheurs », qui accompagne les personnes

vivant avec le VIH en leur permettant de vivre des moments de joie et de

participer à des initiatives de changement positif.

Modalités

pratiques

Date : samedi 18 octobre 2025

Heure : départ à 15h00

Distance : 4,2 km

Lieu : Bois de Boulogne – entre le Pavillon Royal et le Chalet des Bosquettes (Lac Inférieur, 16ᵉ arrondissement), à l’intersection du Chemin de Ceinture du Lac Inférieur et de la Route de Suresnes

Participation : coureurs, marcheurs et spectateurs bienvenus

Inscription et informations : Charity run « Living Free with HIV » in Paris 2025

Que vous couriez, marchiez ou veniez simplement encourager, votre

présence contribuera à soutenir les personnes vivant avec le VIH et à renforcer

le message de solidarité et d’inclusion porté par l’EACS 2025.

Dans le cadre de la 20ᵉ Conférence européenne sur le Sida (EACS 2025), participez à la Charity Run « Vivre libre avec le VIH », une course de 5 km organisée à Paris le 18 octobre 2025 pour marquer la clôture de la conférence. Cet événement vise à lutter contre la stigmatisation liée au VIH et à promouvoir la santé, la dignité et l’égalité des droits des personnes vivant avec le VIH.

Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS