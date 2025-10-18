Course caritative « Vivre libre avec le VIH » : Charity Run Bois de Boulogne PARIS

Course caritative « Vivre libre avec le VIH » : Charity Run Bois de Boulogne PARIS samedi 18 octobre 2025.

Un événement ouvert à tous

Cette
course est ouverte à toutes et tous : coureurs, marcheurs, familles,
associations et citoyens souhaitant soutenir la cause. Chaque participation
contribue à sensibiliser le public et à promouvoir un message
d’inclusion et de solidarité.

Soutien à une
ONG engagée

Les
fonds récoltés lors de cette course soutiendront l’ONG «Les Petits Bonheurs», qui accompagne les personnes
vivant avec le VIH en leur permettant de vivre des moments de joie et de
participer à des initiatives de changement positif.

Modalités
pratiques

  • Date : samedi 18 octobre 2025
  • Heure : départ à 15h00
  • Distance : 4,2 km
  • Lieu : Bois de Boulogne – entre le Pavillon Royal et le Chalet des Bosquettes (Lac Inférieur, 16ᵉ arrondissement), à l’intersection du Chemin de Ceinture du Lac Inférieur et de la Route de Suresnes
  • Participation : coureurs, marcheurs et spectateurs bienvenus

Que vous couriez, marchiez ou veniez simplement encourager, votre
présence contribuera à soutenir les personnes vivant avec le VIH et à renforcer
le message de solidarité et d’inclusion porté par l’EACS 2025.

Dans le cadre de la 20ᵉ Conférence européenne sur le Sida (EACS 2025), participez à la Charity Run « Vivre libre avec le VIH », une course de 5 km organisée à Paris le 18 octobre 2025 pour marquer la clôture de la conférence. Cet événement vise à lutter contre la stigmatisation liée au VIH et à promouvoir la santé, la dignité et l'égalité des droits des personnes vivant avec le VIH.
Le samedi 18 octobre 2025
de à
payant Tout public.

Bois de Boulogne Bois de Boulogne  75016 PARIS