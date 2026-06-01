Belbeuf

Course & Collection 3è édition

14 Rue des Canadiens Belbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fort de son succès en 2024, l’évènement est de retour !

Les automobiles anciennes ont rendez-vous au Château de Belbeuf les 20 et 21 juin prochains.

Vous pouvez participer à COURSE & COLLECTION en exposant gratuitement votre véhicule ancien ou en venant découvrir l’exposition, les animations et les baptêmes sur route de Belbeuf.

La course de côte Montée Historique de Belbeuf est également organisée en partenariat avec Dieppe Rallye Historique.

Cet évènement marque un engagement solidaire fort au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque, partenaire de l’événement depuis 2023. .

14 Rue des Canadiens Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie

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English : Course & Collection 3è édition

L’événement Course & Collection 3è édition Belbeuf a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Rouen tourisme