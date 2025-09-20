Course Colorée 4C ASI Aviation Châlons-en-Champagne

Course Colorée 4C ASI Aviation Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Marne

Course Colorée 4C ASI Aviation Départ Place Foch Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 14 – 14 – 19 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 23:59:00

Date(s) :

2025-09-20

Tout public

La 4C, la course la plus colorée et la plus festive de l’année ! 5 km non chronométrés dans les rues du centre-ville et au Grand Jard avec des nuages de pigments colorés.

Retrouvez :

‍♂️ 5km sans chrono

4 000 participants

10 Concerts live

⚡️ 6 Obstacles gonflables

3 Dégustations

DJ set & Feu d’artifice

Au total, 600 kg de fécule colorée seront projetés tout au long du parcours, le tout agrémenté de majorettes, d’interventions circassiennes, des concerts rock d’une dizaine de groupes marnais et de deux pauses dégustation autour du champagne Joseph Perrier.

Une surprise vous attendra à l’arrivée pour vous envoyer en l’air !

Restauration avec plusieurs stands de street food. Une buvette vous tendra les bras pour récupérer à l’issue de vos efforts intenses sodas mais également champagne et bières locales vous seront proposés.

Et pour clôturer cette magnifique soirée un grand spectacle haut en couleur !

Départ Place de la République Echauffement à 17h30, départs par vagues à 18h. .

Départ Place Foch

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

English : Course Colorée 4C ASI Aviation

