Informations pratiques

Brognard

Course colorée ONCOLORE

Rue des Jonchets Brognard Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez partager un moment festif, convivial et solidaire autour des Étangs de Brognard ! Cette course ou marche est l’occasion de réunir sportifs, patients, familles et soignants dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur.

Deux parcours sont proposés, d’environ 2 ou 4 km, accessibles à tous. Les enfants de moins de 6 ans peuvent également participer, sous la responsabilité de leurs parents.

Tout au long du parcours, cinq points de passage vous réservent une surprise colorée de la poudre de couleur sera lancée sur les participants pour créer de joyeux fous rires et de magnifiques tableaux hauts en couleur !

Pour participer pleinement à cette expérience, chaque participant recevra dans son kit un t-shirt et une paire de lunettes de protection.

Que vous soyez sportif, marcheur ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager en famille, venez profiter d’une belle parenthèse colorée et festive au cœur des Étangs de Brognard !

Inscription uniquement sur internet. .

Rue des Jonchets Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Course colorée ONCOLORE

L’événement Course colorée ONCOLORE Brognard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD