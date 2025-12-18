Course Corrida de Magné Magné
29e édition de la Corrida de Magné avec pour thème La Dolce Vita dimanche 28 décembre 2025 à Magné.
La Corrida de Magné une course à pied sur 10 km qui a l’originalité d’associer nombre de coureurs déguisés, des pratiquants et des internationaux de renom.
Courses enfant à 09h00 et course 10km à 10h15 au programme. .
49 Grande Rue Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
