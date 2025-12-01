Course Corrida Jean Ritzenthaler Kaysersberg Vignoble

Course Corrida Jean Ritzenthaler Kaysersberg Vignoble dimanche 28 décembre 2025.

Course Corrida Jean Ritzenthaler

8 Grand rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Dimanche 2025-12-28

Début : Dimanche 2025-12-28 10:00:00

fin : 2025-12-28 13:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Courses dans le magnifique et typique centre-ville de Kientzheim marche nordique, course populaire..

Rendez-vous le 28 décembre 2025 pour la 57e édition de la Corrida Jean Ritzenthaler, au cours de laquelle les coureurs s’affronteront sur un parcours de près d’un kilomètre à effectuer une ou plusieurs fois.

Plusieurs courses sont proposées lors de la Corrida Ritzenthaler :

Le relais « Schangala » 6,9km (relais en équipe de 3), départ 10h

La marche athlétique 4,5km, départ 10h

Tout le village court 900m, départ 10h45

Course populaire 3,3 km, départ 11h

Course des as 6,9km, départ à 11h30

Cette course est organisée par le Neuf-Brisach Athlétisme.

Les inscriptions sont à faire à l’avance, auprès des organisateurs. Préinscriptions via le site Sporkrono uniquement. Il n’y aura pas d’inscriptions sur place. Pas d’inscription et pas de dossard pour l’épreuve Tout le village court .

Retrait des dossards : Le jour de l’épreuve

Pour les licencié(e)s FFA, présenter sa licence au moment du retrait du dossard.

Pour les non-licencié(e)s, obligation de présenter un Certificat Médical de non contre-indication à la course à pied en compétition, datant de moins d’un an (sauf pour l’épreuve Tout le village court )

Pour le relais, chaque relayeur aura à fournir la photocopie de sa licence FFA ou d’un certificat médical. .

8 Grand rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 35 84 61 contact@csl-neuf-brisach-athletisme.fr

English :

Races in Kientzheim’s beautiful and typical town center: Nordic walking, popular races…

German :

Läufe in der wunderschönen und typischen Innenstadt von Kientzheim: Nordic Walking, Volkslauf…

Italiano :

Gare nel bellissimo e caratteristico centro di Kientzheim: nordic walking, corsa popolare…

Espanol :

Carreras en el hermoso y típico centro de Kientzheim: marcha nórdica, carrera popular…

