Course Corruda Calandreta Stade de Saint Pée Oloron-Sainte-Marie

Course Corruda Calandreta

Stade de Saint Pée Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Aujourd’hui, c’est grâce au sport que nous pouvons mieux affronter les aléas de la vie quotidienne. Cette nouvelle édition des 10km de la Calandreta va permettre à certains d’améliorer le chrono , à d’autres de participer, de se surpasser en courant ou en marchant, de se faire simplement plaisir. Nous vous recevons à Oloron, dans un cadre de plaine hivernale avec, au loin, les montagnes couvertes de blanc; la ville à moitié endormie vous ouvrira ses ruelles pleines d’histoire. Repas de la convivialité offert (soupe, quiche, pizzas…) avec des chants béarnais.

Départ 10h 10km sur route, 10km en relais. Départ 10h15 10km de marche sportive. .

Stade de Saint Pée Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 99 80 82 tibmartin@free.fr

English : Course Corruda Calandreta

