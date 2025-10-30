COURSE COSTUMÉE BÉZIERS NIGHT RUN Béziers

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Participez à la course la plus déjantée de la saison ! Enfilez votre plus beau déguisement et vivez une aventure nocturne festive, dynamique et pleine de bonne humeur.

3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50

English :

Take part in the craziest race of the season! Put on your best disguise and enjoy a festive, dynamic and fun-filled night-time adventure.

German :

Nehmen Sie am verrücktesten Rennen der Saison teil! Schlüpfen Sie in Ihre beste Verkleidung und erleben Sie ein festliches, dynamisches und gut gelauntes Nachtabenteuer.

Italiano :

Partecipate alla corsa più pazza della stagione! Indossate il vostro travestimento migliore e vivete un’avventura notturna festosa, dinamica e divertente.

Espanol :

¡Participa en la carrera más alocada de la temporada! Ponte tu mejor disfraz y disfruta de una aventura nocturna festiva, dinámica y llena de diversión.

